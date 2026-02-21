Haberler

Sadakataşı Derneği, Gazze'de 5 bin kişiye iftar verdi

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin El-Masri Mülteci Kampı'nda 1000 kişiye iftar verip, katılamayan 4 bin kişiye kumanya ulaştırdı. Ramazan boyunca düzenli yardımlar devam edecek.

Sadakataşı Derneği, Gazze'nin batısındaki El-Masri Mülteci Kampı'nda iftar programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre ramazan çalışmaları için Gazze'de bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri, Gazze'nin batısında bulunan El-Masri Mülteci Kampı'na gitti.

Söz konusu ekipler tarafından kampta 1000 kişiye iftar verildi.

İftar programına katılamayan 4 bin kişiye ise iftarlık kumanya ulaştırıldı.

Dernek, Gazze'nin Han Yunus, Refah, Tel Sultan ve Deyr el-Belah kentlerinde de her gün binlerce kişiye iftar verecek.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada "Gönüllülerimiz aracılığıyla ramazan ayı boyunca bölgede iftar sofraları kuracağız. Ekiplerimiz Gazze halkına düzenli olarak kumanya, zekat, fitre ve bayramlık dağıtacak. Kardeş Gazze halkına ramazan yardımlarımız kesintisiz olarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye destek olmak isteyenlerin derneğin internet sitesi ve iletişim kanalları üzerinden bağışta bulunabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
