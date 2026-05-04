Sadaka kutusundaki paraları çalıp kaçtı

BURDUR'da girdiği camideki 2 sadaka kutusunda bulunan paraları çalan şüpheli kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İnönü Bulvarı'nda bulunan Kameriye Camisi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen kişi bir süre içeride oyalandıktan sonra 2 sadaka kutusundaki paraları alıp çıktı. Cami görevlisi durumu fark edince polise ihbarda bulundu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık camideki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin camiye girişi, içeride bir süre oyalanaması ve sadaka kutularındaki paraları aldıktan sonra ayrılması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı