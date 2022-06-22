Saçı olmayan kız çocuklarına ücretsiz peruk

ANKARA'da 7 yıllık kadın kuaförü Yasin Kirazlı (28), kanser ve çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarına, vatandaşların bağışladığı saçlardan ücretsiz olarak peruk yapıyor.

Ankara'da çalışan kadın kuaförü Yasin Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinde, kanser ve genetik rahatsızlıklar gibi hastalıklar nedeniyle saçı olmayan kız çocuklarının hayalini gerçekleştiriyor. Kirazlı, müşterilerinin bağışladığı, doğal ve işlem görmemiş saçlardan, saçı olmayan kız çocuklarına kafa ölçülerine göre özel peruk tasarlıyor. Genetik rahatsızlıklar nedeniyle doğuştan saçı olmayan Suriyeli Hale Bereket'in (8), "Keşke benim de saçım olsa" mesajına kayıtsız kalmayan Kirazlı, kızın da hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medyadaki videolarını izleyen birçok çocuğun da umutla kendisine mesaj attığını söyleyen Kirazlı, "Bir müşterimin saçlarını kazırken çok etkilendim ve bunun üzerine saçı olmayan kız çocuklarına saç yapmaya başladım. Bugüne kadar 180'i aşkın çocuğun saçını yaptım. Sırada bekleyen birçok çocuk var" dedi.