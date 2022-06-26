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Sabun Çayı'na giren Anıl boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Kamil Şeker - Güncel
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Sabun Çayı'na giren Anıl boğuldu

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Sabun Çayı'na giren Anıl Deprem (16), boğuldu.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Sabun Çayı'na giren Anıl Deprem (16), boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Sabun Çayı kenarındaki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun Çayı'na giren Anıl Deprem, bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşları, Deprem'i suyun içinde hareketsiz görünce çevredekilerden yardım istedi. Anıl Deprem sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürülen Deprem, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Öte yandan Deprem'in, sosyal medya hesabına yazdığı 'vakti gelen, gider' sözü dikkat çekti.


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