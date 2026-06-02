ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, evine girmeye çalışan kişi için uzaklaştırma kararı aldırdı

ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, evine zorla girmeye çalışan ve kendisini takip eden William Applegate hakkında geçici uzaklaştırma kararı aldırdı. Mahkeme, Applegate'in Carpenter'a 100 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, kendisini takip ettiği ve evine zorla girmeye çalıştığını iddia ettiği kişi hakkında geçici uzaklaştırma kararı aldırdı.

NBC News kanalının haberine göre, Carpenter, 31 yaşındaki William Applegate'ın evine zorla girmeye çalıştığı ve 21 Nisan'dan bu yana kendisini takip ettiği gerekçesiyle Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesi'nden bu kişi hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Talep dilekçesinde, Applegate'in 23 Mayıs'ta Carpenter'ın Los Angeles'taki evinin ön kapısını açmaya çalıştığı sırada bir güvenlik görevlisiyle karşılaştığı belirtildi.

Görevlinin kendisine gitmesini söylediği ancak Applegate'in Carpenter'ı tanıdığını ve onun kendisini beklediğini söylediği aktarılan dilekçede, bunun "kabul edilemez ve tamamen yanlış" olduğu ifade edildi.

Dilekçede, ayrıca evine girmeye çalışmasının ardından Applegate'in gözaltına alındığı ancak daha sonra 2 gün boyunca evinin yakınlarında kendisini gözetlediğini ve polisin gelmesiyle oradan ayrıldığı kaydedildi.

ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter dilekçesinde, Applegate'in takibi, evine izinsiz girmeye çalışması ve gözetleme davranışlarının kendisine ciddi bir duygusal sıkıntı yaşattığını vurgulayarak mahkeme tarafından uzaklaştırılmazsa yapabileceklerinden endişe duyduğunu ifade etti.

Carpenter, "Beni tanıdığına ve benim onu beklediğine dair saplantılı ısrarı, tehlikeli, gerçekle örtüşmeyen ve irrasyonel bir takıntının göstergesidir." ifadesini kullandı.

Los Angeles polisi de uzaklaştırma kararını destekleyen ifadesinde, Applegate'in Carpenter'a karşı "rahatsız edici ve mantıksız bir takıntı geliştirdiğini" kaydetti.

Mahkeme, William Applegate'in Carpenter'a yaklaşık 100 metre mesafeden fazla yaklaşmasını yasakladı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
