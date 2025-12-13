Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı, kış aylarında olumsuz hava koşullarına karşı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekiple hazırlıklarını tamamladı. Havalimanı, karla mücadele kapsamında pist ve apronları uçuş emniyeti için hazır tutmayı hedefliyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kış ayında meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları ve kar yağışının uçuş trafiğini etkilememesi için havalimanı meydan otoritesi HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekiple mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ yetkilileri, kış hazıkları kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meydan otoritesi, karla mücadele kapsamında kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanları kar ve buzdan arındırılarak uçuş emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesini planlıyor. Kar ve buzla mücadele kapsamında sahada görev alacak 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik deneyimli ekip için saha eğitimleri Eylül ayı itibariyle tamamlandı. Uygulamalı tatbikatlarla, araç operatörlerinin kış operasyonlarındaki refleksleri, koordinasyon kabiliyeti ve müdahale hızları test edildi.

HAZIRLIKLAR EYLÜL AYINDA BAŞLADI

Karla mücadele ekiplerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Apron Yönetim Müdürü Erdal Sağman, "HEAŞ, zorlu kış şartlarında havalimanımızda kesintisiz etkin ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerimize ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler ve havalimanımıza özgün geliştirdiğimiz taktiksel yaklaşımlarla karla mücadeleyi gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık Eylül ayında hazıklarımıza başlarız, araç ekipmanlarımızın bakım faaliyetleri gerçekleştirilir. Akabinde uzman personelimizin teorik ve pratik eğitimleri tamamlandıktan sonra tatbikatlarla hazırlık faaliyetlerimiz sonlandırılır. Ekiplerimiz karla mücadele kapsamında 7/24 esasına göre pist, taksi yollu ve apronlarda görev yapmaktadır. Amacımız pist, taksi yolu ve apronların uçuşa emniyetli bir şekilde hazır halde tutmak ve uçuşların zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
