Şabanözü'nde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Şabanözü'nde Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Şabanözü'nde Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Belediye Kıl Çadır Düğün Salonu'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı için düzenlenen törende, kurdelenin kesilmesinin ardından sergi gezildi.
Kurslara katılan 24 kursiyerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi 2 gün boyunca açık kalacak.
Açılışa Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Sarı, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA / Kadir Uğuz