Haberler

Şabanözü'nde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Şabanözü'nde Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü'nde Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Şabanözü'nde Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Belediye Kıl Çadır Düğün Salonu'nda Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı için düzenlenen törende, kurdelenin kesilmesinin ardından sergi gezildi.

Kurslara katılan 24 kursiyerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergi 2 gün boyunca açık kalacak.

Açılışa Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Sarı, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

???????

Kaynak: AA / Kadir Uğuz
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı

Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Apartmanların gölgesinde hasat! Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor

Arazisini isteyen müteahhitlere tek cümlelik yanıt veriyor
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
İsmail Yüksek'ten imza isyanı: Ben anlamıyorum

Sıcaklar İsmail'i fena çıldırtmış: Ben anlamıyorum
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı

Türkiye'ye dönüyorlar! İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
Bingöl'de kayıp 13 yaşındaki Metin Çağlayan’dan acı haber: Serinlemek için girdiği gölet sonu oldu

Arkadaşları korkudan saatlerce sustu