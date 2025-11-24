Şabanözü'nde Erozyonla Mücadele Yürüyüşü Düzenlendi

Şabanözü'nde TEMA Vakfı, toprağı korumanın ve erozyonla mücadele çalışmalarının önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

TEMA Vakfı Şabanözü sorumlusu Selda Yağcı Yurtlu, 17–30 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında "Toprak Yoksa Su, Su Yoksa Gıda Yok" söylemiyle toprağın su, gıda ve iklimle arasındaki kopmaz bağına vurgu yapmak istediklerini belirtti.

???????Geleneksel toprak yürüyüşüne TEMA Vakfı İç Anadolu Koordinatörü Kübra Örmeci Bezek, Akdeniz Bölge Koordinatörü Pınar Özkan,TEMA Vakfı Çankırı il Temsilcisi Yusuf Üzümlü, İlçe Sorumlusu Selda Yağcı Yurtlu, İlçe Milli Eğiti Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri ve ilçe okullarındaki öğrenci ve öğretmenler katıldı.