Sanatçı Akkiraz'dan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na Ziyaret

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de bulundu.

(ANKARA) - Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin genel merkezindeki ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel de hazır bulundu.

