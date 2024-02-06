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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ömer Abdullah Ayhan, Gelecek Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti

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Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Gelecek Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. Gelecek Partisi İl Başkanı Sinan Gedik ve beraberindeki ilçe başkanları, Ayhan ve Zengin'i bina kapısında karşıladı. Ayhan, israfı önleyerek, liyakat sahibi kişilerle çalışacaklarını ve doğru yönetim anlayışıyla tüm Sakarya'nın başkanı olmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, İl Başkanı Hasan Zengin ve beraberindeki heyetle, Gelecek Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Sinan Gedik ve beraberindeki ilçe başkanları, Ayhan ve Zengin'i bina kapısında karşıladı.

İl Başkanlığı'nda gerçekleşen programa partililer katılım gösterirken, Gedik ve partililer ortak aday olarak açıklanan Ayhan'a tam destek sözü verdi.

Ziyarette konuşan Ayhan, israfı önleyerek, liyakat sahibi kişilerle çalışacaklarını ve doğru yönetim anlayışıyla tüm Sakarya'nın başkanı olmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Sakarya'nın ve Sakaryalının hak ettiği şekilde hizmet götüreceklerini belirten Ayhan, "Bizler 'Daha iyi bir Sakarya mümkün' diyoruz. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Tüm arkadaşlarımızın vereceği destek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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