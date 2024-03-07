Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akyazı'da Esnaf ve Vatandaş Ziyaretinde

Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, Akyazı ilçesinde esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında Akyazı'da bulunan Ayhan, esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kapalı pazar yerine de uğrayan Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla vatandaşlara karanfil dağıttı.

Ayhan, Mudurnu Nehri'nin çevresini yeşillendirip burada park ve mesire alanı oluşturacaklarını belirterek, bölgeyi çocukların ve gençlerin güzel vakit geçirdiği bir yer haline getireceklerini kaydetti.

Ziyaretlerde, Saadet Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Şeref Tan, İlçe Başkanı Bayram Balık ve partililer de yer aldı.