Saadet Partisi'nden, "Utanmadan Sıkılmadan Diyorlar Ki İşsizlik Var" Diyen Erdoğan'a Videolu Tepki

Saadet Partisi, “utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki ‘İşsizlik var’. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hazırladıkları video ile eleştirdi.

Saadet Partisi, "utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var'. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hazırladıkları video ile eleştirdi.

Saadet Partisi (SP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işsizliğin olmadığına dair açıklamasını, sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile eleştirdi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun seslendirdiği videoda Erdoğan'ın kendi sesine ve açıklamasına da yer verildi.

"Erdoğan bugün genç olsaydı" notuyla paylaşılan video; "Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi bugün, üniversiteden yeni mezun olmuş bir genç olsaydı…" sözleriyle başladı. Videonun devamında, Karamollaoğlu'nun sesiyle, Erdoğan'ın gençlik hali kastedilerek şu sorular soruldu:

"Bu genç; nerede ve nasıl bir iş bulabilirdi? Hangi işte çalışmaya razı olurdu? Kaç lira maaşı kabullenirdi? Bugün her fırsatta 'Ben ekonomistim' diyor sayın Erdoğan. Bu genç ekonomist; motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu? Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa Sayın Erdoğan yurtdışına gitmeyi düşünür müydü? Girmiş olduğu sınavda derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi?"

"TUTUKLANMA KORKUSUYLA BÜYÜK İHTİMALLE ONU DA SÖYLEYEMEZ, İÇİNE ATARDI"

Videonun sonlarında şu sözlere yer verildi:

"Ve kendisi 'Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya! Yeter ki iş istesin vatandaş iş, iş çok!' dediğini duysaydı; ne hissederdi? Eminim çok şey söylemek isterdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimalle onu da söyleyemez, içine atardı!"

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ağustos günü Kütahya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var'. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok" demişti.