Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Barrack'a: Türkiye'nin Dış Politikası, Dış Müdahalelere Açık Bir Alan Değildir

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki açıklamalarına sert tepki gösterdi ve Barrack'ın 'persona non grata' ilan edilmesi gerektiğini savundu. Arıkan, Türkiye'nin dış politikasının dış müdahalelere kapalı olduğunu vurguladı.

Tom Barrack 'persona non grata' ilan edilmelidir. Türkiye'nin dış politikası, dış müdahalelere açık bir alan değildir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı açıklamaların Türkiye ve bölge açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bir kez daha söylüyoruz; Tom Barrack 'persona non grata' ilan edilmelidir. Türkiye'nin dış politikası, dış müdahalelere açık bir alan değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarihsel mücadelesine dikkati çeken Arıkan, "Emperyalizme karşı destan yazmış bu topraklarda; işgali ve siyonizmi meşrulaştırmaya kimsenin gücü yetmez" değerlendirmesinde bulundu. Tom Barrack'ın "Bu bölge sadece güce saygı duyar" yönündeki ifadelerine de tepki gösteren Arıkan, "Bu tarih yoksunu anlayış şunu bilmelidir: Bu coğrafyada gücüne güvenen nice emperyalist gelmiş, hezimete uğrayarak gitmiştir. Kalıcı olan güç değil; adalet, hak ve vicdandır" dedi.

Açıklamasında iktidara da çağrıda bulunan Arıkan, Barrack'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini hatırlatarak, "Tom Barrack'ın 'istenmeyen adam' ilan edilmesi için daha ne yapması gerekiyor? Bu şahıs hakkında ne zaman somut bir adım atacaksınız" sorusunu yöneltti. İktidar tarafından yapılan "İnsanlık İttifakı'nın lideriyiz" açıklamalarına da gönderme yapan Arıkan, "Buyurun, gereğini yapın" çağrısında bulundu.

