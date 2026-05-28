Saadet Partisi Genel Merkezi, Kurban Bayramı Dolayısıyla 20 Siyasi Parti Heyetini Ağırladı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Saadet Partisi Genel Merkezi, 20'den fazla siyasi partinin katılımıyla geleneksel bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı. Kadın temsilcilere 'adalet ve bereket' temalı broş hediye edildi.

(ANKARA) - Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Saadet Partisi Genel Merkezi, geleneksel siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında yoğun ziyaretçi trafiğine ev sahipliği yaptı.

Konuk heyetler, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Musa Öztürk ve Mehmet Fatih Akdağoğlu, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Yalçınkaya ile Genel Merkez Kadın Kolları GMYK Üyesi Elif Filik tarafından ağırlandı.

Gün boyu süren ziyaretlerde Saadet Partisi heyeti ile konuk heyetler birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ayrıca ülke gündemi ve bayramın birleştirici mesajları üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Saadet Partisi'ndeki bayramlaşma törenine, konuk partilerin heyetlerinde yer alan kadın temsilcilere verilen hediye dikkati çekti. Saadet Partisi kabul heyeti tarafından, kadın temsilcilere terazinin bir kefesinde adaleti, diğer kefesinde ise bereketi simgeleyen özel tasarım broş hediye edildi. Parti yetkilileri, bu anlamlı hediyenin "Adalet olmadan bereket, kadın olmadan gelecek olmaz" mesajı taşıdığını ifade etti.

20'Yİ AŞKIN SİYASİ PARTİ AĞIRLANDI

Gün boyunca devam eden program çerçevesinde Saadet Partisi Genel Merkezi sırasıyla şu siyasi partilerin heyetlerini ağırladı:

Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Hür Dava Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi, Anahtar Parti, Türkiye İttifakı Partisi, Gelecek Partisi ve CHP TBMM Grubu.

Kaynak: ANKA
