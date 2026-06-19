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Saadet Lideri Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu ile Bir Araya Geldi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşme, parti liderleri arasında gerçekleşti.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,  Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesine ilişkin Saadet Partisi'nin resmi sosyla medya hesabından yayımlanan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi."

Kaynak: ANKA
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