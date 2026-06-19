Saadet Lideri Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu ile Bir Araya Geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşme, parti liderleri arasında gerçekleşti.
(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile bir araya geldi.
Liderlerin görüşmesine ilişkin Saadet Partisi'nin resmi sosyla medya hesabından yayımlanan açıklama şöyle:
"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi."
Kaynak: ANKA