Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Nifak Tohumu Ekmeyi Amaçlayanlar Hain Emellerine Ulaşamayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Nusaybin-Kamışlı hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Nusaybin'de bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bu topraklarda nifak tohumları ekmeyi amaçlayanlar hiç bir zaman hain emellerine ulaşamayacaktır. Hangi kirli el uzanırsa uzansın, ay-yıldızlı bayrağımız bu gök kubbede kıyamete dek gururla dalgalanmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.