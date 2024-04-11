Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın kabri başında bayramlaşma programı düzenledi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, milli görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında bayramlaşma programı düzenledi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda yapılan bayramlaşmaya Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, partinin İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

Programda Yasin Suresi okundu, Filistin ve Gazze halkı için dua edildi.

Duanın ardından partililer, birbirleriyle bayramlaştı.