Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı İsrail ile Ticarete Tepki Gösterdi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, iktidarın İsrail ile yaptığı ticarete tepki gösterdi. Yazıcı, "Hiçbir şerefli tüccar, katil İsrail'le ticaret yapmaz. Hiçbir şerefli tüccar, terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmaz. Hiçbir şerefli tüccar, zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmaz" dedi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı'nın düzenlediği "İstanbul'dan Gazze'ye İşgale ve Ticarete Dur De" programında konuştuğu bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, paylaştığı videodaki konuşmasında şu görüşleri savundu:

"Açık ve net konuşuyorum. Hiçbir şerefli tüccar, katil İsrail'le ticaret yapmaz. Hiçbir şerefli tüccar, terörist İsrail'e demir, çelik ve silah malzemesi satmaz. Hiçbir şerefli tüccar, zalim İsrail'in karnını doyurmak için gıda malzemesi ihracatı yapmaz. ve hiçbir şerefli devlet adamı, bu katliam ortaklığına izin vermez, veremez."