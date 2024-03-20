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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın Bakırköy ve Küçükçekmece'de Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

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Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmalarını Bakırköy ve Küçükçekmece ilçelerinde sürdürdü.

Aydın, ilk olarak Bakırköy Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu, ardından partisinin seçim standına uğradı.

Aydın'a, partisinin Bakırköy Belediye Başkan adayı Ramazan Boyalık ile İstanbul Kadın Kolları Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu da eşlik etti.

Daha sonra Küçükçekmece'nin Cennet Mahallesi'ne geçen Aydın, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mustafa Kurdaş ile esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Küçükçekmece'deki seçim çadırında partililerle bir araya gelen Aydın, görevlilerle fotoğraf çektirdi.

Son olarak mahalle muhtarını ziyaret eden Aydın, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin bütün "kaygıların, keşmekeşliğin ve korkuların" giderilmesi için umudun yeşertilme dönemi olduğunu belirterek, "Onun için İstanbul'da, Küçükçekmece'de, her tarafta yeni bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu üçünü ortaya çıkaran şartların giderilmesi için bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Bunun için çabalıyoruz." dedi.

Aydın, ziyaretlerinde vatandaşlara kırmızı ve beyaz karanfil dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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