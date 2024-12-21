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Saadet Partisi İl Başkanı, Vali Ozan Balcı'ya Teşekkür Etti

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Van'da Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, yenilenen lojmanlar için Vali Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Lojmanların kullanılmadığı dönemlerde zarar gördüğünü belirten İlhan, yapılan tadilatların ardından lojmanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini açıkladı.

Van'da Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan, uzun zamandır kullanılmadığı için yıpranan lojmanları yenileyerek hizmete sunulmasını sağlayan Vali Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

İlhan, Edremit ilçesinde lojmanların bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan İlhan, 2012'de inşaatına başlanan ve 2014'de yapımı tamamlanan lojmanların kullanılmadığı için zarar döndüğünü söyledi.

Beş bloktan oluşan lojmanların yapılan tadilatın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirten İlhan, "Biz iyileştirmeden yanayız. Bu memleket bizim. Bu memleketin hayrına yapılan her işi takdir ederiz. Dolayısıyla Vali Ozan Balcı'ya teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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