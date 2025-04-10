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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Polis Haftası'nda Polis Ekiplerini Ziyaret Etti

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kapsamında polis ekiplerini ziyaret ederek, polislerin sorunlarını gidermek için mücadele edeceğini duyurdu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kapsamında polis ekiplerini ziyaret etti. Arıkan, polislerin yaşadıkları sorunları gidermek ve çalışma şartlarını iyileştirmek için mücadele vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Arıkan, polis ekipleri ile bir araya geldi. Arıkan ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin emniyeti ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla çalışan polislerimizi görevleri başında ziyaret ettik. Bu vesileyle Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 180. yıl dönümünü kutluyorum. Polislerimizin yaşadıkları sorunları gidermek ve onların hak ettiği çalışma şartlarını sağlamak için mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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