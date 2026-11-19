Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, IKBY Kürdistan İslami Hareketi lideriyle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, IKBY Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme, partinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ile görüştü.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kürdistan İslami Hareketi Partisi Genel Başkanı Şeyh İrfan Ali Abdülaziz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA