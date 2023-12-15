Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeki konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez, törenin ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen salı günü bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını tamamladığı sırada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Bitmez için dün TBMM'de düzenlenen törenin ardından bugün İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Cenazeye Bitmez'in yakınları, sevenleri ile ailesinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı. Cami avlusundaki kalabalıktan dolayı kısa süreli arbede yaşandı. Namaz sonrasında ise Temel Karamollaoğlu kısa bir konuşma yaptı.

"KATİL İSRAİL, İŞ BİRLİKÇİ AKP" SLOGANLARI ATILDI

Bitmez'in naaşı, "Katil İsrail, iş birlikçi AKP" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları eşliğinde Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi Mezarlığı'na uğurlandı. Bitmez burada toprağa verildi.

HASAN BİTMEZ KİMDİR?

1969 yılında Giresun Alucra'da doğan Hasan Bitmez, ilkokulu İstanbul'da okuduktan sonra Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde öğrenim gördü. Milli Gençlik Vakfı'nda çeşitli kademelerde görevler yaptıktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2000 yılında Anadolu Gençlik Dergisi'ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Kurucuları arasında yer aldığı International Youth Form'un genel başkanlık görevini yürüttü. 2006-2010 yılları arasında International Islamic Federation of Student Organizations'ın Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2010-2014 yılları arasında ise Şura Meclisi Başkanlığı görevini yerine getirdi. Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneği'nin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasında aktif rol oynadı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı'nda başlayan Bitmez, Fazilet Partisi'nde ve Saadet Partisi'nde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Genel Merkez Seçim Karargah Başkanı olarak görev yaptı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kendisine verilen farklı görevler yaptıktan sonra Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesidir ve İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı'dır. Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28'inci Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.