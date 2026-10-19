Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Saadet lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vize serbestisine son verilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vize serbestisine son verilmesini istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi lideri Arıkan, İsrail vatandaşlarına vize serbestisinin kaldırılması çağrısı yaptı. Arıkan, İsrail ordusuna katılıp soykırıma iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların vatandaşlığının iptalini ve suçu tespit edilenlerin yargı önünde hesap vermesini istedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iktidara seslenerek, "İsrail vatandaşlarına uygulanan vize serbestisine derhal son verin. Vanaları kapatamadınız, en azından kapıları kapatın. İsrail ordusuna katılıp, soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına son verin. Soykırım suçuna bulaşmış kişilerin Türkiye'deki adresi, AVM'ler değil, adliyeler olmalıdır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından, şu açıklamada bulundu:

"Filistinli vizeye tabi, İsrailliye kapılar sonuna kadar açık. Yani sabah Gazze'de soykırım suçu işleyip, akşam elinizi kolunuzu sallayarak İstanbul'da AVM gezebilirsiniz! Sabah Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini gasbedip, akşam Boğaz'da yemek keyfi yapabilirsiniz...

İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu aziz milleti böyle bir utanca daha fazla mahkum etmeyin, 1- İsrail vatandaşlarına uygulanan vize serbestisine derhal son verin. Vanaları kapatamadınız, en azından kapıları kapatın. 2- İsrail ordusuna katılıp soykırım suçuna iştirak ettiği tespit edilen çifte vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına son verin. 3- Soykırım suçuna bulaşmış kişilerin Türkiye'deki adresi AVM'ler değil adliyeler olmalıdır. Suçu tespit edilenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yargı önünde hesap vermesini sağlayın. Çünkü mesele sadece bir vize meselesi değil, mazlumun yanında duruyormuş gibi görünüp zalime kapı açan çelişkinin resmidir."

Kaynak: ANKA
Bu haber 437 sitede yayınlandı.
Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi

Türkiye bu esnafı konuşuyor! İnanmayacaklar için kamera kaydı da var
İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar 20 santimetreye ulaştı
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın bakım sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle dava açacak

Yeğeni, Kadir İnanır’ın bakım süreci için dava açacak
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcının babası son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş U19, Trabzonspor U19'u dörtledi

Günün ilk maçında rakibine fark attılar
Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onu çok seviyorum

Fenerbahçeli yıldızın hayranı çıktı: Onu çok seviyorum
Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'da selin faturası ağır! Kabus, hayvanları da vurdu
İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Piyasa bir anda hareketlendi: Borsa, istifalara anında tepki verdi