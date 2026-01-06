Haberler

Otomobilin üstüne sinyalizasyon direği devrildi

Otomobilin üstüne sinyalizasyon direği devrildi
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin üzerine rüzgar nedeniyle sinyalizasyon direği devrildi. Olayda araçta hasar meydana geldi ve polis tutanak tuttu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üzerine rüzgarın etkisiyle sinyalizasyon direği devrildi.

İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin üstüne, rüzgarın etkisiyle sinyalizasyon direği devrildi. Araçta hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, kazaya ilişkin tutanak tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
