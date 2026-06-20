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Şantiye sahasındaki kuş yuvasına dubalı önlem

Şantiye sahasındaki kuş yuvasına dubalı önlem
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bir rüzgar enerji santrali şantiyesinde bulunan ve içinde 4 yavru kuş ile 2 yumurta olan yuva, çalışanlar tarafından dubalarla çevrilip uyarı yazıları asılarak koruma altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünde bulunan rüzgar enerji santrali şantiyesindeki kuş yuvası, çevresi zincirli dubalarla çevrilerek korumaya alındı.

Rüzgar enerji santrali şantiyesinde çalışan Fuat Kılıç, içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ve 2 yumurta bulunan yuvayı fark etti. Kılıç, yuvayı zincir takılı dubalarla çevirerek ve üzerine uyarıcı yazılar asarak korumaya aldı. Kılıç, şantiye sahasındaki kuş yuvasını gördüğünde şaşırdığını ve içerisinde yeni doğan 4 yavru kuş ile 2 yumurtanın zarar görmemesi için yuvayı koruma altına aldıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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