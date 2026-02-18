Rusya: 2025'te 4,8 Milyon Yabancı Turist Ağırladık

MOSKOVA, 18 Şubat (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, 2025 yılında Rusya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının 4,8 milyona ulaştığını açıkladı.

Çernişenko salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya giden turist sayısında önemli artış kaydedildiğini belirterek, 2025'te yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 yükseldiğini söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında Rusya'ya en fazla turist gönderen ilk beş ülkenin Çin, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Türkiye ve Almanya olduğunu duyurmuştu.

Çernişenko ayrıca, 2025 Kasım ayından 2026 Mart ayına kadar sürecek 2025-2026 kış turizm sezonunda ülke genelindeki toplam turist sayısının 33,7 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua