Haberler

Rusya: 2025'te 4,8 Milyon Yabancı Turist Ağırladık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, 2025 yılında Rusya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının 4,8 milyona ulaşacağını ve bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını duyurdu.

MOSKOVA, 18 Şubat (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko, 2025 yılında Rusya'yı ziyaret eden yabancı turist sayısının 4,8 milyona ulaştığını açıkladı.

Çernişenko salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya giden turist sayısında önemli artış kaydedildiğini belirterek, 2025'te yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 15 yükseldiğini söyledi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında Rusya'ya en fazla turist gönderen ilk beş ülkenin Çin, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Türkiye ve Almanya olduğunu duyurmuştu.

Çernişenko ayrıca, 2025 Kasım ayından 2026 Mart ayına kadar sürecek 2025-2026 kış turizm sezonunda ülke genelindeki toplam turist sayısının 33,7 milyona ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti