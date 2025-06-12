Rusya ve Ukrayna Arasında İkinci Asker Takası Gerçekleşti

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Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşma çerçevesinde tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan askerlerin ikinci takasını gerçekleştirdi. Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için sağlık kurumlarına götürüleceği belirtildi.

- Rusya- Ukrayna arasında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan askerlerin ikinci takası

KİEV - Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşma uyarınca tıbbı tedaviye ihtiyaç duyan bir grup askeri takas etti.

Rusya- Ukrayna arasında esir takası sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya- Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri geri gönderildi. Karşılığında bir grup Ukrayna askeri serbest bırakıldı" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'nın serbest bıraktığı Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında olduğu, kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına götürüleceği kaydedildi. İstanbul'da kararlaştırılan takvime uygun olarak Rus askerleriyle Ukrayna askerlerinin takasının günlük olarak yapılmasına hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki Ukrayna aynı operasyonel seviyede takasları gerçekleştirmeye yürütmeye hazır değil" denildi.

"Ağır yaralı ve hasta askerlerin takasının ikincisi"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile esir takası gerçekleştirildiğini belirtti. Zelenskiy paylaşımında, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin, Ulusal Muhafızlarımızın ve Sınır Muhafız Hizmetimizin savaşçıları evlerine döndü. Hepsinin tıbbi tedaviye ihtiyacı var ve kesinlikle ihtiyaç duydukları bakımı alacaklar. Bu, ağır yaralı ve ciddi şekilde hasta askerlerimizin takasının ikinci aşamasıdır. Herkesi Rus esaretinden eve getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu takası mümkün kılan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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