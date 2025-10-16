Rusya ve Hindistan 'Indra-2025' Askeri Tatbikatını Tamamladı
Rusya ve Hindistan arasında 6 Ekim'de başlayan Indra-2025 askeri tatbikatı sona erdi. Tören, Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Mahajan poligonunda gerçekleştirildi.
Rusya ve Hindistan'ın 6 Ekim'de başlayan "Indra-2025" isimli ortak askeri tatbikatının tamamlandığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Hindistan'da, Indra-2025 tatbikatının sona ermesi nedenliyle tören düzenlendi." ifadesine yer verildi.
Indra-2025 tatbikatı, 6 Ekim'de Hint eyaleti Racastan'da bulunan Mahajan poligonunda başlamıştı.
Tatbikatın iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin etkinleştirilmesi amacıyla yapıldığı belirtilmişti.
Rusya ile Hindistan arasında "Indra" tatbikatı, 2003 yılından beri düzenleniyor.
