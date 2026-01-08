Haberler

Rusya ile Fransa arasında tutuklu takası yapıldı

Güncelleme:
Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD ile yapılan tutuklu takası kapsamında 1 Rus basketbolcusu ve 1 Fransız vatandaşı karşılıklı olarak serbest bırakıldığını duyurdu. Daniil Kasatkin, Rusya'ya dönerken, Laurent Vinatier ise Fransa'ya iade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD ile tutuklu takası kapsamında 1 Rus ve 1 Fransız vatandaşının karşılıklı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya ile Fransa arasında tutuklu takası yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'da tutuklu, Amerikan yetkilileri tarafından ABD'ye iadesi talep edilen Rus vatandaşı basketbolcu Daniil Kasatkin, Rusya'ya getirildi. Kasatkin'in karşılığında 1976 doğumlu Fransa vatandaşı Laurent Vinatier takas edildi. Vinatier, İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu 'İnsani Diyalog Merkezi'nin çalışanı olarak askeri teknik bilgiler topluyordu."

FSB, Vinatier ve Kasatkin'in değişimine dair görüntü paylaştı.

Rusya'da "yabancı ajan" listesine dahil edilen Fransa vatandaşı Vinatier, Rus ordusu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından Ekim 2024'te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rus vatandaşı basketbolcu Kasatkin ise ABD'de fidye yazılımı suçuna karıştığı gerekçesiyle Haziran 2025'te Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Paris Mahkemesi, Ekim 2025'te Kasatkin'in ABD'ye iade edilmesine yönelik karar almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Aralık 2025'te Vinatier ile ilgili Fransa tarafıyla temas halinde olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
