Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, UNCTAD Genel Sekreteri Grynspan'ı kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreter adayı Rebeca Grynspan ile bir araya gelerek, BM'nin tarafsızlığı ve çok kutuplu dünya düzenine uyum sağlama gerekliliği üzerinde durdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter adayı Grynspan'ı kabul etti.

Lavrov, görüşmede, Grynspan'a "BM Genel Sekreter adaylarının, BM Şartı'nın ilkelerine bağlı kalmaları, üye devletlerin çıkarları doğrultusunda tarafsız yaklaşım sergilemeleri ve BM'yi çok kutuplu dünya düzeni gerçeğine uyarlamaları gerektiğini" vurguladı.

Grynspan da Lavrov'a günün zorlukları doğrultusunda BM'nin etkinliği ve potansiyelin artırılmasını öngören adaylık programı hakkında bilgi verdi.

Her iki taraf da BM'nin dünyada yaşanan olaylardaki merkezi koordinasyon rolüne olan bağlılıklarını teyit etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

