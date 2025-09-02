Rusya ve ABD'den Yeni İstişare Turu Planı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington'un dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yeni bir istişare turu düzenleyeceğini duyurdu. Uşakov, iki ülke arasında çözülmemiş birçok sorun bulunduğunu ifade etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington'un dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yeni bir istişare turu planladığını bildirdi.

Uşakov, Rus Perviy Kanal'a yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasında temaslar konusunda yeni planlar olduğu bilgisini verdi. Uşakov, "Şimdi dışişleri bakanlıkları arasında yeni bir istişare turu planlanıyor." diye konuştu.

Ayrıca Uşakov, iki ülke arasında çözülmemiş birçok sorun bulunduğunu da ifade etti.

Rus-Amerikan istişarelerinin ilk turu şubat ayı sonunda, ikinci turu da nisanda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Haziranda ABD, büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesi konusunda Rusya ile yürüttüğü istişareleri iptal etmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
