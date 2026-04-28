Haberler

Rusya, Ülkeye Girişi Yasaklanan AB Yetkilileri Listesine Yeni İsimler Ekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MOSKOVA, 28 Nisan (Xinhua) -- Rusya, ülkeye giriş yasağı uyguladığı Avrupa Birliği yetkilileri listesine yeni isimler eklediğini açıkladı. Kararın, AB'nin Moskova'ya yönelik 20. yaptırım paketine karşılık alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, AB'nin tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri artırarak Rusya'ya baskı kurma girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Brüksel'in yıkıcı eylemlerinin uluslararası hukuk normlarını ciddi şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Avrupa ülkelerinde Rusya'ya karşı düşmanca tutum sergileyen sivil toplum aktivistleri ve akademisyenlerin yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal parlamentolarında ve AB Parlamentosu'nda Rusya karşıtı kararlar ve yasa tasarıları lehine oy kullanan üyelere karşı da kısıtlayıcı önlemler uyguladık" ifadelerine yer verildi.

Rusya, Avrupa kurumları ile AB üye devletlerinin, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasına yönelik kararlarda rol oynayan temsilcilerinin ülkeye girişini de yasakladı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya verilmek üzere 90 milyar euro (105 milyar ABD doları) tutarında bir kredi paketini ve Rusya'ya yönelik yaptırımların 20. paketini onayladığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

