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Ukrayna: Rusya, limanlarımıza doğru hareket eden ticari gemilere saldırı düzenledi

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kuleba, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna limanlarına doğru hareket eden 2 sivil ticari gemiye İHA saldırısı düzenlediğini, Panama bayraklı gemide yangın çıktığını ve Mısırlı bir aşçının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda Türk ve Hint vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci tahliye edildi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun, ülkesine doğru hareket eden ticari gemilere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya doğru hareket eden sivil gemilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Bakan Kuleba, "Ukrayna limanlarına giden 2 sivil ticari gemi, 22 Haziran gecesi Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradı. İHA saldırısı, Panama bayraklı bir gemide yangın çıkmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğrayan Panama bandıralı gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki bir Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini aktaran Kuleba, "Aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizci, cankurtaran botuyla tahliye edilmek zorunda kaldı." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın bu gece Palau ve Belize bayraklı gemilere de saldırdığını kaydeden Kuleba, bunun, "Rusya'nın işlediği bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Kuleba, gemilere yapılan saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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