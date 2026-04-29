Rusya: Ukrayna'ya ait 98 İHA'yı çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdik

İHA saldırısı sonucu Perm bölgesindeki bir sanayi alanında yangın çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 98 insansız hava aracının (İHA) çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den 07.00'ye kadar 98 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'nın Perm Bölge Valisi Dmitriy Mahonin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir sanayi alanında yangın çıktığını belirtti.

Çalışanların olay yerinden tahliye edildiğini ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mahonin, olayda yaralı ve can kaybının olmadığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
