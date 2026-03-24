Rusya: Ukrayna'ya Ait 67 İha İmha Edildi
MOSKOVA, 24 Mart (Xinhua) -- Rusya, ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 67 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, görev başındaki hava savunma sistemlerinin pazartesi günü Moskova saatiyle 13.00 ile 20.00 arasında söz konusu İHA'ları önleyip imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, İHA'ların aralarında Leningrad, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol, Yaroslavl ve Moskova bölgesinin de bulunduğu alanlarda düşürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Xinhua