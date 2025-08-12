Rusya, Ukrayna'ya Ait 38 İHA'nın Düşürüldüğünü Bildirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 38 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılar özellikle Rostov, Stavropol, Ulyanovsk, Belgorod ve Tataristan bölgelerinde gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 38 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.50'den bugün 10.10'a kadar 38 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Rostov, Stavropol, Ulyanovsk ve Belgorod bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bölgenin yoğun İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, "Tüm İHA'lar sanayi tesislere yönlendirilmişti. Üretim süreci aksamadı, tüm işletmeler çalışmaya devam ediyor. Saldırı sonucu ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı

Avcı yalanı değil gerçek! Yakaladığı hayvanın eti mavi çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.