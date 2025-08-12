Rusya, Ukrayna'ya Ait 38 İHA'nın Düşürüldüğünü Bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 38 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.50'den bugün 10.10'a kadar 38 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Rostov, Stavropol, Ulyanovsk ve Belgorod bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Tataristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bölgenin yoğun İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, "Tüm İHA'lar sanayi tesislere yönlendirilmişti. Üretim süreci aksamadı, tüm işletmeler çalışmaya devam ediyor. Saldırı sonucu ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.