Rusya: Ukrayna'ya ait 189 İHA'yı bölgelerimiz üzerinde vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 189 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde vurduklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 189 insansız hava aracını (İHA) Rus bölgeleri üzerinde vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA'lar ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Gece 189 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.
Rusya'nın Volgograd bölgesinin sağlık komitesinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgede 1 kişinin yaralandığı ve 1 evin hasar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu