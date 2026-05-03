Rusya: Ukrayna'ya Ait 146 İha'yı Düşürdük

MOSKOVA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 146 insansız hava aracını (İHA) daha önleyerek imha ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin cumartesi günü yerel saatle 14.00 ile 20.00 arasındaki altı saatlik dilimde Moskova dahil 12 farklı noktada Ukrayna İHA'larını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlık aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada ise saat 08.00 ile 14.00 arasında, yine Moskova bölgesi dahil 13 bölgede 123 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetmişti.

