Haberler

Rusya: Kiev üzerindeki baskı artacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna yönetimi üzerindeki baskıyı hedeflerine ulaşana kadar artıracağını belirtti. AB'nin yaptırım tehdidine karşılık, yoğun füze ve İHA saldırılarının süreceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için Ukrayna yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdüreceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ve Moskova üzerindeki baskının artırılması yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, " Rusya, belirlenen hedeflere ulaşmak için Kiev yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürecek." dedi.

Peskov, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, bugün Kiev ve diğer yerleşimlerdeki hedeflere düzenlenen yoğun saldırıların sonuçları hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini aktardı.

Saldırıların yalnızca askeri veya askeri bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirildiğini belirten Peskov, Avrupa'nın ise Rusya ile gerilimi tırmandırdığını söyledi.

Peskov, Avrupa Birliği'nin "militarizasyon" ve Rusya ile çatışma yoluna girdiğini, Moskova'nın bu gelişmeleri görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
DOA sisteminde ilk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'nin yeni sistemi ilk günden yüz binlerce lira dağıttı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı