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Rusya, Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa'da protesto edildi

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- Rusya, Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa'da protesto edildi Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa genelinde Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.

- Rusya, Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa'da protesto edildi

PARİS - Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa genelinde Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıldönümünde Fransa genelinde Rusya karşıtı protestolar düzenlendi. Fransız sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle düzenlenen Rus işgalini protesto eden göstericiler Ukrayna'ya desteklerini yineleyerek, Rusya'ya işgalin son bulması çağrısında bulundu. Paris'teki protesto gösterisine, Ukrayna'nın Fransa Büyükelçisi Vadym Omelchenko ve aralarında Gürcistan, Baltık ülkeleri ve Polonyalıların da bulunduğu farklı toplulukların temsilcileri de katıldı. Gösteride, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın toprak, su ve hava kirliliğine, korunan alanların tahribine, ormanların yanması ve biyolojik çeşitliliğin tehlikeye girmesine neden olduğuna dikkat çekildi. Fransa'daki Ukraynalılar Birliği tarafından organize edilen protesto gösterisinde eylemciler, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Başta Paris olmak üzere, Lille, Tours, Dijon, Marsilya, Lyon veya Clermont-Ferrand'ın da aralarında bulunduğu 15 kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Güncel

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