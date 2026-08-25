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Zaporijya Santrali'ne İHA Saldırısı: 2 Yaralı

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Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu 2 çalışanın yaralandığını, saldırının hidroteknik yapılara yönelik olduğunu ve güvenlik tehdidi oluşturduğunu açıkladı.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusunun tesisin hidroteknik yapılarının bulunduğu bölgeye düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 çalışanın yaralandığını bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın tesise İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının, tesisin hidroteknik yapılarının bulunduğu bölgeye düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, saldırı nedeniyle 2 çalışanın yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, santral çalışanlarına görevleri sırasında düzenlenen saldırıların, insan yaşamı ve tesisin güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğuna işaret edildi.

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali" konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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