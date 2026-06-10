Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Mühimmat Depolarını ve Enerji Altyapısını Vurduk

Rusya: Ukrayna'nın Mühimmat Depolarını ve Enerji Altyapısını Vurduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmat ve yakıt depoları ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlendiğini, 142 bölgede Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktalarının vurulduğunu açıkladı. Ayrıca 9 güdümlü hava bombası, 2 HIMARS roketi ve 551 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

MOSKOVA, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmat ve yakıt depoları ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 142 bölgede Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını da vurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre 9 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS roket sisteminden ateşlenen 2 roket ve 551 sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Bir milletvekiline daha AK Parti rozeti takacak

MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı