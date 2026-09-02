Rusya: Ukrayna'daki 3 lojistik merkezi ve 2 gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna’nın askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini ve gemilerini vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna'nın askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini ve gemilerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Gün içinde Kiev bölgesinde askeri amaçla kullanılan 3 lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Çornomorsk Limanı'nda ve Karadeniz'de askeri yük taşıyan 2 geminin hedef alındığı aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Odessa Limanı'nda da askeri depoların vurulduğu ifade edildi.