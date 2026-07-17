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Rusya: Gün içinde Ukrayna'nın limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan Nikolayev, Yujnıy ve Odessa limanlarındaki gemilere yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ukrayna ordusu için yük sevkiyatının yapıldığı Nikolayev Limanı'nda 4 kuru yük gemisi, Yujnıy Limanı'nda kuru yük gemisi, Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ tankları vuruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı. Bakanlık, gece de Odessa'daki limanları vurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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