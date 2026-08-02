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Rusya: Ukrayna limanları ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev (Mikolayiv) limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev (Mikolayiv) limanlarındaki hedefler ile Karadeniz'de askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan limanlara ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusuna ikmal amacıyla kullanılan yakıt depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, Nikolayev Limanı'nda ise insansız deniz araçlarının kullanılması amacıyla dönüştürülen bir deniz römorkörünün hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Zatoka yerleşim biriminin 8 kilometre doğusunda askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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