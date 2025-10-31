Haberler

Rusya, Ukrayna'daki Kuşatma Durumunu Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev yönetiminin Rus ordusu tarafından kuşatılan bölgelerdeki durumu gizlemeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, medya mensuplarının kuşatılan bölgelere girişleri için koridor açılacağı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'in Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan bölgelerdeki durumun "feci" olduğunu doğruladığını ve bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yabancı ve Ukraynalı medya mensuplarının Ukrayna'da Rus ordusunca kuşatılan bölgelere girmeleri için Rusya Bakanlığı tarafından koridorun hazırlandığını belirten Konaşenkov, ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi'nin, "Ukraynalı ve yabancı gazetecilerin, Rus birliklerince kuşatılan bölgelere girmelerini yasakladıklarını" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekti.

Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) ve Kupyansk şehirlerinde bulunan Ukraynalı askerlerin durumunun feci olduğunu resmen doğruladı. Bu, Kiev yönetiminin gerçek durumu gizlemesi, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırması için lazım. Bu, Kiev yönetiminin, Batı'dan Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması ve bu paraların çalınması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla yapılıyor."

Putin'in talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim'de Moskova'da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, çok sayıda Ukraynalı askerin Harkiv bölgesindeki Kupyansk ve Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk kentlerinde Rus ordusunca kuşatıldığını belirtmişti.

Putin, dün Savunma Bakanlığına Ukraynalı askerlerin kuşatıldığı bölgelere yabancı medya mensuplarının girişlerinin sağlanmasına yönelik talimat vermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu amaçla söz konusu bölgelerde çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.