Rusya, Ukrayna'daki Kuşatma Durumunu Açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'in Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan bölgelerdeki durumun "feci" olduğunu doğruladığını ve bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yabancı ve Ukraynalı medya mensuplarının Ukrayna'da Rus ordusunca kuşatılan bölgelere girmeleri için Rusya Bakanlığı tarafından koridorun hazırlandığını belirten Konaşenkov, ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi'nin, "Ukraynalı ve yabancı gazetecilerin, Rus birliklerince kuşatılan bölgelere girmelerini yasakladıklarını" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekti.

Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, Krasnoarmeysk (Pokrovsk), Dimitrov (Mirnograd) ve Kupyansk şehirlerinde bulunan Ukraynalı askerlerin durumunun feci olduğunu resmen doğruladı. Bu, Kiev yönetiminin gerçek durumu gizlemesi, uluslararası toplumu ve Ukrayna halkını kandırması için lazım. Bu, Kiev yönetiminin, Batı'dan Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması ve bu paraların çalınması için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla yapılıyor."

Putin'in talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 29 Ekim'de Moskova'da bir askeri hastaneyi ziyaretinde, çok sayıda Ukraynalı askerin Harkiv bölgesindeki Kupyansk ve Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk kentlerinde Rus ordusunca kuşatıldığını belirtmişti.

Putin, dün Savunma Bakanlığına Ukraynalı askerlerin kuşatıldığı bölgelere yabancı medya mensuplarının girişlerinin sağlanmasına yönelik talimat vermişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu amaçla söz konusu bölgelerde çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya hazır olduklarını açıklamıştı.