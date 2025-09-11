Haberler

Rusya, Ukrayna'daki İsrail Yapımı Radar Sistemini Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı RADA radar sistemini vurduğunu açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Donbas bölgesinde önemli yerler ele geçirildiği ve hedef alınan bölgelerde Ukrayna silahlı güçleri ile yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da İsrail yapımı çok fonksiyonlu RADA radar sistemini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri aktif taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Sosnovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin İsrail yapımı RADA çok fonksiyonlu radar istasyonunu, füze ve topçu depoları, askeri teçhizat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, 147 bölgede Ukrayna silahlı güçleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı yerlerin ateş altına alındığı belirtildi.

İsrail yapımı RADA RPS 42 model çok fonksiyonlu radar sistemleri bir süredir Ukrayna ordusu tarafından savaşta kullanılıyor. Rus ordusu, 2024'ün yaz aylarından bu yana zaman zaman 3D hava gözetleme, mobil kullanıma uygun, mini insansız hava araçlarını tespit eden, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı ve hedef tespiti görevinde kullanılan bu radar sistemlerini vurduklarını açıklıyor.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim

Tedesco çok hızlı başladı! İşte biletini kestiği iki isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.