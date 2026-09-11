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Rusya: Ukrayna'da veri merkezini, gemileri, askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın veri merkezini, gemilerini, askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın veri merkezini, gemilerini, askeri sanayi ve lojistik tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Gece başkent Kiev ve Kiev bölgesinde Ukrayna ordusu için istihbarat sağlayan "Bi-Mobile" veri merkezi ile İHA sevkiyatı yapan "Gostomel" lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Hmelnitskiy ve Dnipropetrovsk bölgelerinde de askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan "Novaya Poçta" (Nova Poşta) ve "Dnepr" lojistik merkezlerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda Odessa kenti ve Odessa bölgesinde otomobil parçaları üreten fabrikanın, Çornomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan 2 gemi ile yakıt tanklarının, Odessa Limanı'na geçiş yapan kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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