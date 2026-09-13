Rusya: Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırılarda, Odessa bölgesinde askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan "Novaya Poçta" (Nova Poşta) lojistik merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) kentlerinde de limanların çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı tesisleri vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA